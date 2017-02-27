Страхование кредитов приносит серьезные убытки страховщикам Азербайджана

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане выплаты по страхованию кредитов почти втрое превысили сборы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

По информации, в 2016 году поступления страховых компаний от страхования кредитов составили 21 326 манатов, в то время как страховщики выплатили за непогашенные кредиты 56 047 манатов.

Иными словами, выплаты превысили сборы в 2,63 раза. Отметим, что в 2015 году страховые компании направили на выплаты 23% взносов по страхованию кредитов.