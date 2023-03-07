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Стоимость золота закрепилась у отметки 1853 долларов за унцию

Стоимость золота закрепилась у отметки 1853 долларов за унцию Цена золота во вторник утром почти не изменилась, оставаясь у отметки 1 853 доллара за тройскую унцию.
Финансы
7 марта 2023 г. 10:19
Стоимость золота закрепилась у отметки 1853 долларов за унцию

Цена золота во вторник утром почти не изменилась, оставаясь у отметки 1 853 доллара за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают выступлений главы ФРС США, которые могут повлиять на курс доллара.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,3 доллара, или на 0,07% - до 1 853,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,16% - до 21,168 доллара за унцию.

Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник и среду будет выступать в конгрессе. Комментарии Пауэлла по монетарной политике могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

Американский регулятор с прошлого года повышает ключевую ставку из-за высокой инфляции, что в то же время усиливает риски рецессии. В марте, как ожидается, ФРС вновь повысит ставку. Инвесторы также будут оценивать сроки возможного завершения цикла повышений. При этом рынки допускают, что ставка может остаться высокой более продолжительное время.

Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте, и наоборот.

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