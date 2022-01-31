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Стоимость золота выросла в рамках коррекции после снижения

Стоимость золота выросла в рамках коррекции после снижения Цена на золото восстановилась в понедельник утром после падения на 3,5% в течение трех торговых дней.
Финансы
31 января 2022 г. 10:07
Стоимость золота выросла в рамках коррекции после снижения

Цена на золото восстановилась в понедельник утром после падения на 3,5% в течение трех торговых дней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,7 доллара, или на 0,1% — до 1 786,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,03% — до 22,308 доллара за унцию.

Снижение драгоценного металла было связано с ростом индекса доллара после объявления результатов заседания Федеральной резервной системы США.

Так, регулятор сигнализировал о вероятно скором повышении базовой процентной ставки, что позитивно для доллара. Однако более сильный доллар делает золото менее привлекательным для покупки.

Газета Wall Street Journal пишет, что золото выглядит уязвимым для дальнейших потерь, поскольку оно пробило свой ключевой уровень и торгуется ниже 1 800 долларов.

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