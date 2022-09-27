О нас

Стоимость золота выросла после падения днем ранее

Стоимость золота выросла после падения днем ранее Стоимость золота во вторник утром незначительно повысилась, при этом оставаясь ниже 1 640 долларов за тройскую унцию.
Финансы
27 сентября 2022 г. 09:40
Стоимость золота выросла после падения днем ранее

Стоимость золота во вторник утром незначительно повысилась, при этом оставаясь ниже 1 640 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, днем ранее котировки обвалились до минимального с начала апреля 2020 года уровня.

Так, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,25 доллара, или на 0,32%, до 1 638,65 доллара за тройскую унцию. Днем ранее минимальная стоимость составляла 1 628,3 доллара — минимум с начала апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,09%, до 18,497 доллара за унцию.

В понедельник на рынках наблюдалась заметная волатильность — опустились фондовые рынки, подешевели золото, нефть и медь, в то время как более надежный доллар укрепился, а курс фунта к доллару упал до исторического минимума. Инвесторы были обеспокоены рисками возможной рецессии на фоне политики мировых ЦБ, которые повышают ставки для борьбы с инфляцией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Gold prices rise

Другие новости из категории

Стоимость биткойна превысила 20 тысяч долларов
Стоимость биткойна превысила 20 тысяч долларов
27 сентября 2022 г. 10:03
В Азербайджане выросли поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС
В Азербайджане выросли поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС
27 сентября 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2022)
27 сентября 2022 г. 09:28
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (27.09.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (27.09.2022)
27 сентября 2022 г. 09:26
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-август 2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-август 2022)
26 сентября 2022 г. 16:32
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-август 2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-август 2022)
26 сентября 2022 г. 16:20
Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%
26 сентября 2022 г. 16:09
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 1%
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 1%
26 сентября 2022 г. 16:04
Госслужба по имущественным вопросам за 8 месяцев перечислила в бюджет 55 млн манатов
Госслужба по имущественным вопросам за 8 месяцев перечислила в бюджет 55 млн манатов
26 сентября 2022 г. 15:56
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 27%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 27%
26 сентября 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi