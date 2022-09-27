Стоимость золота выросла после падения днем ранее

Стоимость золота во вторник утром незначительно повысилась, при этом оставаясь ниже 1 640 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота во вторник утром незначительно повысилась, при этом оставаясь ниже 1 640 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, днем ранее котировки обвалились до минимального с начала апреля 2020 года уровня.

Так, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,25 доллара, или на 0,32%, до 1 638,65 доллара за тройскую унцию. Днем ранее минимальная стоимость составляла 1 628,3 доллара — минимум с начала апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,09%, до 18,497 доллара за унцию.

В понедельник на рынках наблюдалась заметная волатильность — опустились фондовые рынки, подешевели золото, нефть и медь, в то время как более надежный доллар укрепился, а курс фунта к доллару упал до исторического минимума. Инвесторы были обеспокоены рисками возможной рецессии на фоне политики мировых ЦБ, которые повышают ставки для борьбы с инфляцией.