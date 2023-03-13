Стоимость золота выросла почти на 1%

Цена на золото в понедельник утром растет почти на 1%.

Цена на золото в понедельник утром растет почти на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Удешевление доллара и ожидания по ставке Федеральной резервной системы США поддерживают котировки драгоценного металла.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 16,4 доллара, или на 0,88% - до 1 883,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,47% - до 20,808 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижается на 0,69%, до 103,85 пункта.

Снижение стоимости доллара связано с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB), которое стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Ситуация связывается с ростом учетной ставки Федрезерва. Власти США при этом приняли решение с 13 марта предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям.

"Банкротство банка SVB в пятницу вызвало панику на рынке, что не только усилило уход от риска, но и значительно снизило ожидания рынка в отношении повышения процентных ставок", - цитирует агентство Bloomberg слова аналитиков Jinrui Futures Co.

По данным CME Group, 93,7% аналитиков закладывают повышение ставки прежними темпами - на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. На прошлой неделе большинство ожидали увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Золото чувствительно к ожиданиям по монетарной политике Федрезерва, которая влияет на стоимость доллара.