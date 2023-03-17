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Стоимость золота выросла на ослаблении доллара

Стоимость золота выросла на ослаблении доллара Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов. При этом по итогам недели котировки могут показать рост на 3,6% - сильнейший с начала года - за счет рыночной волатильности.
Финансы
17 марта 2023 г. 09:55
Стоимость золота выросла на ослаблении доллара

Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов. При этом по итогам недели котировки могут показать рост на 3,6% - сильнейший с начала года - за счет рыночной волатильности.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 12,25 доллара, или на 0,64%, до 1 935,25 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожает на 2,05% - до 22,137 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,32%, до 104,08 пункта.

При этом с начала недели золото подорожало за счет статуса актива-убежища на фоне рыночной волатильности. Фондовые рынки показывали падение из-за опасений по поводу банковского сектора, следом дешевели нефть и медь. Теперь фондовые рынки растут, а нефть и медь коррекционно дорожают, в то время как цена золота поддерживается в пятницу валютным фактором.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как это влияет на курс доллара, к которому чувствительно золото. По данным CME Group, 84,9% аналитиков закладывают повышение ставки в марте февральскими темпами - на 25 базисных пунктов, а 15,1% допускают сохранение ставки на текущих 4,5-4,75% годовых. Традиционно более "голубиная" политика негативна для доллара, что поддерживает золото.

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Версия на английском языке Gold prices surge on weakening dollar

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