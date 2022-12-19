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Стоимость золота выросла на ослаблении доллара

Стоимость золота выросла на ослаблении доллара Стоимость золота в понедельник утром повысилась, закрепившись выше 1 800 долларов за тройскую унцию.
Финансы
19 декабря 2022 г. 09:27
Стоимость золота выросла на ослаблении доллара

Стоимость золота в понедельник утром повысилась, закрепившись выше 1 800 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Ослабление доллара к мировым валютам поддерживает котировки драгоценного металла.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 2,2 доллара, или на 0,12%, - до 1 802,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,4% - до 23,422 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) сокращался на 0,14%, до 104,55 пункта. Удешевление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

Трейдеры продолжают ожидать, какие меры примет Федеральная резервная система (ФРС) США по ставке. В декабре регулятор ожидаемо повысил ее до 4,25-4,5% годовых, а глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что ФРС считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

По данным CME Group, 73% экспертов ожидают, что темпы повышения ставки в феврале 2023 года будут замедлены до 25 базисных пунктов и ставка составит 4,5-4,75%. В декабре она была повышена на 50 базисных пунктов, а до этого было четыре повышения на 75 базисных пунктов подряд.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС по ставке, потому что "ястребиные" настроения традиционно поддерживает доллар, от которого зависит стоимость золота.

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Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti artıb
Версия на английском языке Gold price rises while USD weakens

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