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Стоимость золота выросла на ослаблении доллара и ожидании статистики из США

Стоимость золота выросла на ослаблении доллара и ожидании статистики из США Цена на золото в четверг утром умеренно выросла, приближаясь к отметке 1 950 долларов за тройскую унцию.
Финансы
26 января 2023 г. 09:45
Стоимость золота выросла на ослаблении доллара и ожидании статистики из США

Цена на золото в четверг утром умеренно выросла, приближаясь к отметке 1 950 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из биржевых котировок.

Некоторое ослабление доллара позитивно влияет на стоимость драгметалла. Инвесторы также ждут важной статистики из США.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 4,85 доллара, или на 0,25%, до 1 947,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,12%, до 23,97 доллара за унцию.

Доллар дешевеет к иене на 0,24%. Удешевление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным при покупке в другой валюте.

Основное внимание рынков сосредоточено на статистике по ВВП США, которая выйдет позже в четверг. Данные могут повлиять на дальнейшие действия ФРС США по ставке и курс доллара.

Аналитики предполагают, что рост экономики страны в четвертом квартале прошлого года, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% в третьем квартале.

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Версия на английском языке Gold prices rise amid weakening dollar, expectation of statistics from US

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