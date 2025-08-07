О нас

Стоимость золота выросла на фоне сохраняющегося спроса на надежные активы Стоимость золота выросла в четверг утром на фоне сохраняющегося спроса в связи с перспективами введения США импортных пошлин в отношении других стран.
Финансы
7 августа 2025 г. 09:50
Стоимость золота выросла в четверг утром на фоне сохраняющегося спроса в связи с перспективами введения США импортных пошлин в отношении других стран.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на $11,1 относительно предыдущего закрытия, или на 0,22%, до $3 444,5 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,77% - до $38,193 за унцию.

Трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа в вопросах торговой политики страны, а также относительно геополитических событий. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.

