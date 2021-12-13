Стоимость золота выросла на фоне роста инфляции в США

Цена на золото в понедельник выросла, поскольку инвесторы отыгрывают данные об инфляции в США.

Цена на золото в понедельник выросла, поскольку инвесторы отыгрывают данные об инфляции в США.

Об этом передает Report со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 09:00 по бакинскому времени цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,12%, или на 2,2 доллара США, до 1 787,05 доллара за тройскую унцию.

На рынке золота наблюдается положительная динамика, поскольку драгметалл становится более предпочтительным средством сбережений в условиях раскручивающейся инфляции в мире вообще и в США в частности.

Так, потребительские цены в Соединенных Штатах растут максимальными темпами с 1982 года, на 6,8% за год по итогам ноября. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 6,2%.

Эти данные также могут повлиять на решение о дальнейшей монетарной политике Федрезерва США, что определит и динамику на рынке золота. Очередное заседание регулятора состоится 14-15 декабря.