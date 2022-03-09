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Стоимость золота выросла на фоне продолжающейся геополитической напряженности

Стоимость золота выросла на фоне продолжающейся геополитической напряженности Цена на золото в среду утром выросла примерно на 1% на продолжении ухода глобальных инвесторов от рыночных рисков из-за международной напряженности.
Финансы
9 марта 2022 г. 10:11
Стоимость золота выросла на фоне продолжающейся геополитической напряженности

Цена на золото в среду утром выросла примерно на 1% на продолжении ухода глобальных инвесторов от рыночных рисков из-за международной напряженности.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 20,25 доллара США, или на 0,99%, до 2 063,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,28%, до 27,24 доллара за унцию.

Золото дорожает уже пять торговых сессий подряд, за это время металл поднялся в цене более чем на 7%. Риски, связанные с ситуацией вокруг России и Украины, поддерживают уход трейдеров от риска, что благоприятно для более "надежных" активов, которым традиционно считается и золото.

Многие страны ввели санкции против РФ, и ряд иностранных компаний покинул рынок страны, что усилило опасения по поводу перспектив роста экономики, а также высокой инфляции, против которой драгметалл также используется как защита.

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Версия на английском языке Gold price rises amid ongoing geopolitical tensions
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