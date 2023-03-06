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Стоимость золота выросла на фоне ослабления доллара

Стоимость золота выросла на фоне ослабления доллара Цена на золото в понедельник утром выросла.
Финансы
6 марта 2023 г. 09:59
Стоимость золота выросла на фоне ослабления доллара

Цена на золото в понедельник утром выросла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Ослабление американской валюты поддерживает котировки драгоценного металла, инвесторы ожидают выступлений главы ФРС на этой неделе.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 5,3 доллара, или на 0,29% - до 1 859,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,42% - до 21,328 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 104,46 пункта, к евро и иене американская валюта подешевела в среднем примерно на 0,1%. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Главными событиями недели на рынках являются выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом, которые намечены на вторник и среду, а также выход статистики по безработице в США в пятницу.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС по монетарной политике, а также к макростатистике из США, так как это влияет на стоимость доллара, от которого зависит спрос на золото.

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