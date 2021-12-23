Стоимость золота выросла на фоне ослабления доллара

Стоимость золота в четверг утром выросла на фоне ослабления доллара к мировым валютам.

Стоимость золота в четверг утром выросла на фоне ослабления доллара к мировым валютам.

Как передает Report, опасения вокруг коронавируса также поддерживают цену.

Стоимость февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex растет на 0,31%, или на 5,65 доллара, до 1 807,85 доллара США за тройскую унцию.

Индекс доллара (его курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в среду опустился на 0,4%, в четверг — снижается на 0,04%, до 96,04 пункта. Ослабление доллара поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

Сохранение неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом также в целом позитивно для стоимости драгоценного металла, который традиционно считается более надежным активом. В ряде стран наблюдаются высокие темпы заражения, что приводит к ужесточению властями карантинных ограничений.

В то же время на фондовом и валютном рынках трейдеры больше склонны к риску после сильной макростатистики по США, в результате фондовые индексы Уолл-стрит выросли в среду на 0,7-1,2%, а традиционно более надежный доллар — дешевеет.