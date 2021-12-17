Стоимость золота выросла на 5,7 доллара США

Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне удешевления доллара США к мировым валютам.

Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне удешевления доллара США к мировым валютам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,32%, или на 5,7 доллара США, до 1 803,7 доллара за тройскую унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 95,92 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при его покупке в другой валюте.