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Стоимость золота выросла на 0,11%

Стоимость золота выросла на 0,11% Цена на золото сегодня утром выросла, так как инвесторы отдают предпочтения драгоценному металлу в качестве актива.
Финансы
9 декабря 2021 г. 09:45

Цена на золото сегодня утром выросла, так как инвесторы отдают предпочтения драгоценному металлу в качестве актива.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex растет на 0,11%, или на 2 доллара США, до 1 787,55 доллара за тройскую унцию.

Аналитики Commerzbank считают, что политическая напряженность между США и Россией может помочь поддержать спрос на "безопасные" активы, такие как золото, в ближайшем будущем.

Кроме того, инвесторы будут следить за пятничными данными об инфляции в США, которые могут оказать влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото. Аналитики полагают, что в годовом выражении потребительские цены в стране выросли на 6,8% по итогам ноября, что может стать рекордом с 1982 года.

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