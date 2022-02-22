Стоимость золота выросла из-за обострения геополитической ситуации

Мировая цена на золото выросла во вторник утром на обострении геополитической ситуации после признания РФ независимости ЛНР и ДНР.

Мировая цена на золото выросла во вторник утром на обострении геополитической ситуации после признания РФ независимости ЛНР и ДНР.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 10,25 доллара США, или на 0,54%, до 1 910,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,83%, до 24,192 доллара за унцию.

В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. В понедельник вечером президент РФ Владимир Путин подписал приказ о признании их суверенитета. Инвесторы восприняли этот шаг как нарастание геополитической напряженности. Традиционно драгоценный металл считается активом-убежищем при глобальных рисках.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота, скорее всего, будет отыгрывать события, связанные с Россией и Украиной. "Пока кризис не закончится или, по крайней мере, пока не появятся признаки устойчивого ослабления напряженности, мы считаем, что золото будет оставаться востребованным в качестве актива-убежища", — добавили эксперты.