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Стоимость золота выросла до 1753 долларов за унцию

Стоимость золота выросла до 1753 долларов за унцию Цена на золото во вторник утром повысилась.
Финансы
29 ноября 2022 г. 09:30
Стоимость золота выросла до 1753 долларов за унцию

Цена на золото во вторник утром повысилась.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Ослабление американской валюты поддерживает котировки драгоценного металла, рынки ожидают статистику по экономике США.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 12,35 доллара, или на 0,71%, до 1 752,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 2,01% - до 21,335 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опустился на 0,5%, до 106,15 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки драгоценного металла в другой валюте.

Важным событием недели является статистика по ВВП США, которая будет опубликована в среду. Аналитики полагают, что оценка роста экономики страны будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), первая оценка предполагала рост на 2,6%. Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Статистика может дать подсказку о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор может в декабре в очередной раз повысить ставку. По данным CME Group, 68% экспертов прогнозируют замедление темпов повышения - до 50 базисных пунктов (4,25-4,5%) после четырех повышений на 75 базисных пунктов. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, которые отражаются на долларе.

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Версия на английском языке Gold rises to $1,753 per ounce

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