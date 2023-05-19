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Стоимость золота восстановилась после трехдневного снижения

Стоимость золота восстановилась после трехдневного снижения Стоимость золота восстановилась после снижения более чем на 3% в течение трех торговых сессий подряд. В пятницу утром она продемонстрировала незначительный рост.
Финансы
19 мая 2023 г. 10:16
Стоимость золота восстановилась после трехдневного снижения

Стоимость золота восстановилась после снижения более чем на 3% в течение трех торговых сессий подряд. В пятницу утром она продемонстрировала незначительный рост.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,55 доллара (0,23%), до 1 964,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,66%, до 23,79 доллара за унцию.

Инвесторы следили за переговорами между президентом США Джо Байденом и лидерами конгресса относительно потолка госдолга. Минфин страны в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

Ранее в мае министр финансов Джанет Йеллен заявила о том, что согласно четвертому разделу 14-й поправки к конституции США, состоятельность государственного долга не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом. Но это может привести к конституционному кризису.

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Версия на английском языке Gold prices recover after three-day decline

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