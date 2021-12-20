Стоимость золота вновь снизилась

Стоимость золота в понедельник вечером снизилась на общем пессимистичном фоне в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом.

Стоимость золота в понедельник вечером снизилась на общем пессимистичном фоне в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", по состоянию на 19:00 по бакинскому времени цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снижалась на 0,43%, или на 7,85 доллара США, до 1 793,05 доллара за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,07%, до 22,297 доллара за унцию.

В понедельник на сырьевых рынках наблюдается резкое снижение. Цены на нефть снизились в пределах 5%, стоимость таких металлов как палладий, олово и алюминий снизилось на 1-3%. Негативная динамика также наблюдается на американских и европейских фондовых площадках, ключевые индексы Азии также закрылись в минусе. Распродажи коснулись и золота, спрос на которое традиционно растет в подобных условиях.

Трейдеры опасаются роста заболеваемости коронавирусом, в частности, его штаммом "омикрон" во время рождественских праздников, которые начнутся уже в эту пятницу. Потенциальное введение жестких ограничений в некоторых странах создает угрозу глобальному экономическому росту.

09.25

Стоимость золота снизилась, но несмотря на опасения, связанные с пандемий коронавируса, все же составляет свыше 1 800 долларов США за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,15%, или на 2,75 доллара, до 1802,15 доллара за тройскую унцию.

Стоимость перешла к коррекционному снижению после роста предыдущих двух дней, суммарно за это время металл подорожал на 2,3%.

Очередная волна опасений связана с новым штаммом — "омикроном", который, как считается, более устойчив к вакцинам и быстрее распространяется. Рост случаев заражения может привести к новым карантинным ограничениям в целом ряде стран, что негативно для перспектив глобальной экономики.

Что касается дальнейших перспектив, то инфляция, всплеск которой уже приобрел глобальный характер, также позитивна для рассматриваемых котировок, поскольку золото традиционно также выступает и инфляционным хеджем. Так, в США годовая инфляция по итогам ноября ускорилась до рекордных с 1982 года 6,8%, и более того, Федеральная резервная система повысила прогнозы темпов роста потребительских цен в стране на следующий год.