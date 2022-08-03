Стоимость золота вновь опустилась ниже 1800 долларов за унцию

Цена на золото в среду утром немного снизилась ниже отметки в 1 800 долларов за тройскую унцию, достигнутой во вторник на внешнеполитических рисках.

Цена на золото в среду утром немного снизилась ниже отметки в 1 800 долларов за тройскую унцию, достигнутой во вторник на внешнеполитических рисках.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,45 доллара, или на 0,25%, до 1 785,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,75% — до 19,988 доллара за унцию.

Накануне цена на золото поднималась максимально до 1 804,95 доллара — выше 1 800 долларов впервые с 4 июля. Драгоценный металл как "надежный" актив получил импульс для удорожания на возможных рисках, связанных с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Рынки также продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее три представителя ФРС высказались в поддержку повышения учетной ставки из-за высокой инфляции, и в результате на рынках выросли ожидания повышения ее опять сразу на 75 базисных пунктов.

По данным CME Group, теперь уже 40% ждут такого повышения в сентябре, днем ранее лишь 18% аналитиков допускали такую возможность. При этом 60% по-прежнему ждут замедления темпов повышения ставки и закладывают увеличение на 50 базисных пунктов.

Если все же ужесточение монетарной политики снизит темпы, это будет негативно для доллара, а значит, дополнительно повысит спрос на золото.