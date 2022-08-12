Стоимость золота упала в рамках коррекции

Стоимость золота в пятницу незначительно снизилась в рамках коррекции после роста последних дней, когда драгметалл вернулся на отметки выше 1 800 долларов за унцию.

Стоимость золота в пятницу незначительно снизилась в рамках коррекции после роста последних дней, когда драгметалл вернулся на отметки выше 1 800 долларов за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,18%, до 1 803,90 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,13% — до 20,323 доллара за унцию.

Согласно опубликованной позавчера статистике, годовая инфляция в США по итогам июля замедлилась, причем еще сильнее ожиданий — до 8,5%, после 9,1%, рекордных с 1981 года.

Такие данные стали сигналом того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может замедлить темпы увеличения учетной ставки — по данным СME Group, 61,5% аналитиков ждут роста на 0,5 п.п. в сентябре, в то время как ранее в основном ожидалось повышение на 0,75 п.п.

В течение нескольких сессий до выхода этой статистики золото дорожало в качестве инфляционного "хеджа", теперь же продолжается слабая коррекция.