Стоимость золота упала в ожидании ужесточения политики ФРС США

Стоимость золота в пятницу утром снижается, в то время как сохраняющаяся высокая инфляция должна побудить регуляторов продолжать ужесточать монетарную политику.

Стоимость золота в пятницу утром снижается, в то время как сохраняющаяся высокая инфляция должна побудить регуляторов продолжать ужесточать монетарную политику.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 13,45 доллара, или на 0,72%, до 1 865,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 1,17% - до 21,883 доллара за унцию.

Трейдеры, в частности, продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и того, какими темпами ставка рефинансирования будет повышаться дальше при замедляющейся, но по-прежнему высокой инфляции.

Если вследствие ужесточения монетарной политики инфляция в США будет снижаться, это окажет негативный эффект на золото как актив-убежище в эпоху высоких потребительских цен. Также такая политика позитивна для американской валюты, что снижает исчисляемые в долларах цены на сырьевые товары, к которым относятся и драгметаллы.