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Стоимость золота упала до минимума за 2,5 года

Стоимость золота упала до минимума за 2,5 года Стоимость золота в понедельник утром снизилась, показатель оказался под отметкой в 1,65 тыс. долларов за тройскую унцию, где он находился в апреле-мае 2020 года.
Финансы
26 сентября 2022 г. 09:12
Стоимость золота упала до минимума за 2,5 года

Стоимость золота в понедельник утром снизилась, показатель оказался под отметкой в 1,65 тыс. долларов за тройскую унцию, где он находился в апреле-мае 2020 года.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,2 доллара, или на 0,62%, до 1 645,4 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов цена опустилась до 1 634,2 доллара, что стало минимумом с апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 2,01%, до 18,53 доллара за унцию.

Продолжающееся снижение котировок золота можно объяснить тем, что в условиях ожидания глобальной рецессии игроками рынка доллар вытеснил драгметалл с позиции наиболее желаемого актива-убежища. А плюс к этому происходящее вследствие этого укрепление американской валюты само по себе негативно для других финансовых и сырьевых активов, к которым золото тоже относится.

Так, курс евро к доллару снизился до 0,9635 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9690 доллара, курс доллара к иене вырос до 144,06 иены со 143,32 иены, а курс фунта стерлингов к доллару упал на 2,77% — до 1,0555 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара.

Опасения по поводу рецессии связаны с высокой инфляцией в мировой экономике и вызванным этим ужесточением монетарной политикой мировых финансовых регуляторов.

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