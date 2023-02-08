О нас

Стоимость золота умеренно выросла на заявлениях главы ФРС

Стоимость золота умеренно выросла на заявлениях главы ФРС Цена на золото в среду утром незначительно поднялась, приближаясь к уровню в 1 890 долларов за тройскую унцию после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
Финансы
8 февраля 2023 г. 09:36
Стоимость золота умеренно выросла на заявлениях главы ФРС

Цена на золото в среду утром незначительно поднялась, приближаясь к уровню в 1 890 долларов за тройскую унцию после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 4,25 доллара, или на 0,23% - до 1 889,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,71% - до 22,335 доллара за унцию.

Трейдеры оценили заявления главы американского центробанка. Глава ФРС во вторник выступил в Вашингтоне и дал комментарии об инфляции и ставке.

Глава центробанка отметил замедление инфляции, но предупредил, что это лишь самый ранний этап, а процесс может быть продолжительным. Сам регулятор продолжит следить за поступающими данными и на основе этой информации принимать решение по ставке. Рынки восприняли его заявления недостаточно "ястребиными" после сильного отчета по безработице на прошлой неделе.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,33 пункта. Ослабление доллара также поддерживает рост котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FED rəhbərinin açıqlamaları qızılın cüzi bahalaşmasına səbəb olub
Версия на английском языке Gold prices rise moderately on statements of Fed’s chief

Самое важное

По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45
Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
7 февраля 2023 г. 12:15
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
7 февраля 2023 г. 10:47
Группа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
ФотоГруппа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
7 февраля 2023 г. 04:23
По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi