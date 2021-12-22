Стоимость золота стабилизировалась в ожидании обнародования статистики по США

Цена на золото в среду утром стабилизировалась, поскольку инвесторы не делают резких движений перед рождественскими праздниками и в ожидании публикации окончательной оценки ВВП США прошлого квартала, что может отразиться на финансовых рынках и повлиять на

Цена на золото в среду утром стабилизировалась, поскольку инвесторы не делают резких движений перед рождественскими праздниками и в ожидании публикации окончательной оценки ВВП США прошлого квартала, что может отразиться на финансовых рынках и повлиять на спрос на драгметалл.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличившись на 0,05 доллара, выросла до 1 788,75 доллара США за тройскую унцию.

Сегодня ожидается публикация оценки ВВП США за прошлый квартал. Аналитики прогнозируют, что Минторг страны сохранит оценку роста в 2,1% в пересчете на год.

Эта статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото, а также дать подсказки о дальнейшей политике Федеральной резервной системы США, что также значимо для всех товарных и финансовых рынков.