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Стоимость золота стабилизировалась в ожидании макростатистики из США

Стоимость золота стабилизировалась в ожидании макростатистики из США Цена золота в четверг утром незначительно выросла, второй день оставаясь выше отметки в 1 800 долларов за тройскую унцию, рынки ждут макростатистику из США.
Финансы
5 августа 2022 г. 09:39
Стоимость золота стабилизировалась в ожидании макростатистики из США

Цена золота в четверг утром незначительно выросла, второй день оставаясь выше отметки в 1 800 долларов за тройскую унцию, рынки ждут макростатистику из США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,25 доллара, или на 0,07%, до 1 808,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,68% — до 20,258 доллара за унцию.

Котировки драгоценного металла вернулись к уровню выше 1 800 долларов за унцию после определенного перерыва, причем цена золота может продемонстрировать рост третью неделю подряд — на 1,5%. А всего за три недели в таком случае стоимость золота суммарно вырастет на 6%, или примерно на 100 долларов, с 1 703,6 доллара за унцию.

Золото получило позитив как более надежный при политических пертурбациях актив в связи с ситуацией между США и Китаем. Во вторник и среду случился визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В четверг армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами около Тайваня.

Инвесторы теперь ждут данных с рынка труда США за июль, которые могут повлиять на монетарную политику в стране, курс доллара и через это — на золотые котировки.

Аналитики полагают, что уровень безработицы остался на отметке июня в 3,6%, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оценивается в 250 тыс. после увеличения на 372 тыс. месяцем ранее.

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