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Стоимость золота стабилизировалась после заметного роста

Стоимость золота стабилизировалась после заметного роста Стоимость золота в среду утром снова стабильна после заметного роста во второй половине дня накануне и преодоления отметки в 1 800 долларов за тройскую унцию.
Финансы
21 декабря 2022 г. 09:13
Стоимость золота стабилизировалась после заметного роста

Стоимость золота в среду утром снова стабильна после заметного роста во второй половине дня накануне и преодоления отметки в 1 800 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex символически снижается на 1,45 доллара, или на 0,08%, до 1 823,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,44% - до 24,165 доллара за унцию.

Во вторник утром золото было стабильно в цене, но затем подорожало по итогам торговой сессии на 1,5%, с менее чем 1 800 долларов примерно до 1 825 долларов за тройскую унцию.

Этому способствовало, в частности, ослабление доллара к другим основным мировым валютам. Так, вечером стоимость американской валюты ушла в минус к евро, после выхода данных о снижении количества новых домов в стране, строительство которых было начато в ноябре. А по отношению к иене падение доллара достигло почти 4% по итогам вторника - за счет резкого укрепления японской валюты после объявления центробанком страны о расширении диапазона колебаний для кривой доходности десятилетних гособлигаций.

Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, которые владеют другой валютой.

Внимание трейдеров также обращено к статистике ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Эксперты полагают, что окончательная оценка роста экономики страны будет сохранена на уровне 2,9% за прошлый квартал в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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Версия на английском языке Gold price stabilizes after noticeable increase

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