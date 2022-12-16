Стоимость золота стабилизировалась после падения ранее

Цена на золото в пятницу утром слабо изменилась, торгуясь чуть ниже 1 790 долларов за тройскую унцию.

Цена на золото в пятницу утром слабо изменилась, торгуясь чуть ниже 1 790 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Днем ранее стоимость золота упала на 1,7% на фоне удорожания доллара.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,75 доллара, или на 0,04%, - до 1 788,55 доллара за тройскую унцию, в четверг золото подешевело на 1,7%. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,73% - до 23,135 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) днем ранее подскочил на 0,76%, до 104,56 пункта. Более дорогой доллар сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.

Трейдеры продолжают ожидать дальнейшие меры крупных мировых центробанков по монетарной политике, регуляторы продолжают поднимать ставки на фоне высокой инфляции в мире.

Ранее на неделе ставку повысила Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. ЦБ также подтвердили, что ожидают дальнейших повышений.

С начала недели золото может показать снижение на 1,2%, что может быть первым снижением после трех недель роста.