Стоимость золота стабилизировалась на фоне снижения курса доллара

Цена на золото в пятницу утром незначительно выросла. По итогам недели она может показать рост после трех недель снижения.

Цена на золото в пятницу утром незначительно выросла. По итогам недели она может показать рост после трех недель снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,55 доллара (0,03%), до 1 996,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,25%, до 24,047 доллара за унцию.

С начала недели стоимость золота может показать повышение на 2,7%, это будет первый рост после трех недель снижения подряд. Более слабый доллар поддержал золото, поскольку драгоценный металл в этом случае становится более доступным для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) с начала недели сократился на 0,64%.