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Стоимость золота составила 1675 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота составила 1675 долларов за тройскую унцию Стоимость золота в среду утром снизилась, находясь на уровне 1 675 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
Финансы
12 октября 2022 г. 09:20
Стоимость золота составила 1675 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в среду утром снизилась, находясь на уровне 1 675 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,6 доллара, или на 0,63%, до 1 675,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,65%, до 19,15 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают публикацию важных данных из США, в том числе протокол Федрезерва, который будет опубликован позднее в среду. Рынки надеются найти в нем подсказки по дальнейшей политике регулятора, который может повысить ключевую ставку в шестой раз подряд в следующем месяце для борьбы с инфляцией.

По данным CME Group, 81% экспертов прогнозируют повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Ставка была повышена такими темпами по итогам трех предыдущих заседаний. Лишь 19% экспертов закладывают вероятность того, что ФРС замедлит темпы повышения.

На четверг запланирована публикация данных по годовой инфляции в США в сентябре. Аналитики ожидают замедление роста цен до 8,1% после 8,3% в августе, причем показатель с начала года не опускался ниже 7,5% при целевом уровне в 2%.

Ужесточение монетарной политики позитивно для доллара, а такая ситуация сдерживает спрос на золото, которое становится менее доступным для покупки в другой валюте.

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Версия на английском языке Gold price drops to $1,675 per troy ounce
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