Стоимость золота снизилась в рамках коррекции

Стоимость золота в пятницу утром снизилась в рамках коррекции после приближения к отметки в 2 тыс. долларов США за тройскую унцию торговым днем ранее.

Стоимость золота в пятницу утром снизилась в рамках коррекции после приближения к отметки в 2 тыс. долларов США за тройскую унцию торговым днем ранее.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,85 доллара США, или на 0,56%, до 1 915,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 1,26%, до 24,375 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как торговым днем ранее цена достигала 1 976,5 доллара за тройскую унцию, приблизившись к 2 тыс. долларов. Спросу на золото способствовал уход инвесторов от риска из-за эскалации ситуации вокруг Украины.

После того, как президент РФ Владимир Путин признал суверенитет "ЛНР" и "ДНР" и заявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины, ряд стран принял решение ввести санкции против России.

По словам аналитиков UOB, которые приводит газета Wall Street Journal, растущая геополитическая напряженность увеличивает шансы на дальнейший краткосрочный скачок цены на золото.