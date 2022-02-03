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Стоимость золота снизилась в рамках коррекции

Стоимость золота снизилась в рамках коррекции Стоимость золота в четверг утром несколько снизилась в рамках коррекции, в среду драгметалл подорожал на 0,5% из-за ослабления доллара после выхода слабой статистики по США.
Финансы
3 февраля 2022 г. 09:59
Стоимость золота снизилась в рамках коррекции

Стоимость золота в четверг утром несколько снизилась в рамках коррекции, в среду драгметалл подорожал на 0,5% из-за ослабления доллара после выхода слабой статистики по США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,4 доллара США, или на 0,19% — до 1 806,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,62% — до 22,567 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в среду уменьшился на 0,5%, а более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. Золото, соответственно подорожало днем ранее на 0,5%.

Ослабление доллара последовало после публикации слабой макростатистики по США. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в январе снизилось на 301 тыс., хотя ожидался рост на 207 тыс.

Аналитики отмечают геополитические риски как базовый фактор поддержки стоимости золота, так как драгоценный металл традиционно считается более надежным активом. При этом эксперты полагают, что золото останется в цене выше 1 800 долларов за унцию, а уровень сопротивления ожидается на отметке в 1 820-1 830 долларов.

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Версия на английском языке Gold prices decline after previous rise

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