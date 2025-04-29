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Стоимость золота снизилась в ожидании статистики по экономике США

Стоимость золота снизилась в ожидании статистики по экономике США Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США.
Финансы
29 апреля 2025 г. 10:25
Стоимость золота снизилась в ожидании статистики по экономике США

Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $22,86 относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, - до $3 324,84 за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,56% - до $32,82 за унцию.

На этой неделе инвесторы будут следить за поступающими экономическими данными по США, которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при определении направления монетарной политики, оказывающей влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.

Так, компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87 пунктов с 92,9 пункта месяцем ранее.

На этой неделе, в пятницу, будут также обнародованы данные по рынку труда США. Прогнозируется, что безработица по итогам апреля сохранилась на уровне марта в 4,2%.

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