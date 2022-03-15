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Стоимость золота снизилась в ожидании итогов заседания ФРС США

Стоимость золота снизилась в ожидании итогов заседания ФРС США Стоимость золота во вторник утром снижается более чем на 1% в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
15 марта 2022 г. 10:37
Стоимость золота снизилась в ожидании итогов заседания ФРС США

Стоимость золота во вторник утром снижается более чем на 1% в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 30,05 доллара США, или на 1,53%, до 1 930,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 1,57%, до 24,895 доллара за унцию.

Одним из главных экономических событий ближайших дней станут результаты заседания ФРС, публикация которых ожидается в среду. Большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит базовую (учетную) ставку, что станет позитивным фактором для доллара и негативным для золота.

"Хотя направление цен в ближайшие месяцы должно в значительной степени определяться украинским кризисом, нормализация денежно-кредитной политики ФРС, укрепление доллара и восстановление доходности облигаций могут оказать давление на драгоценный металл", — поясняют эксперты.

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Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti düşüb
Версия на английском языке Gold prices fall ahead of US Fed meeting

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