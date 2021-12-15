Стоимость золота снизилась в ожидании итогов ФРС США

Цена золота в среду снизилась в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена золота в среду снизилась в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Об этом передает Report со ссылкой на данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снижается на 0,21%, или на 3,55 доллара США, до 1 768,85 доллара за тройскую унцию.

На рынке драгоценного металла в среду продолжается отрицательная динамика, в то время как инвесторы находятся в ожидании публикации итогов заседания ФРС США.

Аналитики ожидают, что ФРС быстро завершит свою программу покупки облигаций и начнет повышать учетную ставку.