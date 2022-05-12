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Стоимость золота снизилась под давлением растущего доллара

Стоимость золота снизилась под давлением растущего доллара Цена золота в четверг утром опустилась на фоне растущего индекса доллара.
Финансы
12 мая 2022 г. 09:23
Стоимость золота снизилась под давлением растущего доллара

Цена золота в четверг утром опустилась на фоне растущего индекса доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,06 доллара, или на 0,15%, — до 1 850,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,92% — до 21,337 доллара за унцию.

Динамика драгоценного металла обратно пропорциональна динамике американской валюты. Так, в случае укрепления доллара золото становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает. На данный момент индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 104,03 пунктов, что делает драгметалл менее привлекательным для покупки.

Стоимость драгметалла с начала месяца опустилась на 3,2% в связи с ожиданиями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой и ростом курса доллара. Таким образом, золото утратило свою ценовую отметку в 1 900 долларов за тройскую унцию, которую оно достигало на геополитическом напряжении.

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