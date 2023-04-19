Стоимость золота снизилась почти на 6 долларов

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась после роста днем ранее. Ценовые колебания на неделе могут продолжиться до выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась после роста днем ранее. Ценовые колебания на неделе могут продолжиться до выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 5,95 доллара (0,29%), до 2 013,75 доллара за тройскую унцию, днем ранее рост составил 0,7%. Майский фьючерс на серебро снизился на 0,28%, до 25,192 доллара за унцию.

Позднее в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Документ может содержать ориентиры, указывающие на дальнейшую политику регулятора по ставке.

Очередное заседание Федрезерва запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 84,6% аналитиков ожидают очередного повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.