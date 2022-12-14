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Стоимость золота снизилась почти на 2%

Стоимость золота снизилась почти на 2% Цена золота умеренно снизилась в среду после скачка на 1,9% во вторник, составив примерно 1 820 долларов за тройскую унцию.
Финансы
14 декабря 2022 г. 09:55
Стоимость золота снизилась почти на 2%

Цена золота умеренно снизилась в среду после скачка на 1,9% во вторник, составив примерно 1 820 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Данные о замедлении инфляции в США поддержали золото. Теперь рынки ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Так, цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,2 доллара, или на 0,28%, - до 1 820,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,47% - до 23,878 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась больше ожиданий - до 7,1% с 7,7% месяцем ранее при прогнозе в 7,3%. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре.

В результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) упал на 1%, примерно до 104 пунктов, а золото во вторник подорожало на 1,85%. Ослабление доллара стимулирует спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Основное внимание рынков теперь обращено к заседанию ФРС. Его итоги будут объявлены в среду вечером. По данным CME Group, 79% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов, и показатель составит 4,25-4,5% годовых.

Стоимость золота чувствительна к сигналам от ФРС и макростатистике из США, поскольку это отражается на курсе доллара.

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