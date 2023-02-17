Стоимость золота снизилась почти на 1%

Золото в пятницу утром подешевело почти на 1%.

Золото в пятницу утром подешевело почти на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 16,75 доллара, или на 0,9%, до 1 835,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 1,34%, до 21,418 доллара за унцию.

Золото чувствительно к макростатистике, прежде всего из США, и монетарной политике в стране. Ужесточение этой политики приводит к укреплению доллара, что негативно для сырьевых товаров, к которым относится золото, а также для стоимости конкурирующих "надежных" активов, к которым драгметалл тоже относится.

Последняя макростатистика из Штатов, такая как данные о розничных продажах, безработице, а также инфляции, поддержала ожидания того, что Федрезерв может удерживать банковские ставки в экономике на высоком уровне более продолжительное время, чем прогнозировалось ранее.

Так, курс евро к доллару в данный момент уже снижается до 1,0638 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0668 доллара, курс доллара к иене растет до 134,79 иены со 133,94 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) подскакивает на 0,47%, до 104,34 пункта.