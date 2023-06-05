Стоимость золота снизилась почти на 0,5%

Стоимость золота снизилась в понедельник утром примерно на 0,5%.

Стоимость золота снизилась в понедельник утром примерно на 0,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 9,3 доллара (0,48%), до 1 960,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,63%, до 23,598 доллара за унцию.

Рынки продолжают оценивать пятничную статистику из США. Так, безработица в стране в мае выросла до 3,7% с уровня апреля в 3,4%, аналитики ждали показатель на уровне 3,5%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 339 тыс. человек при ожидаемом росте на 190 тыс.

Кроме того, снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,727% с уровня прошлого закрытия в 3,694%. Гособлигации США - альтернативное золоту направление "безопасных инвестиций", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.