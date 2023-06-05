О нас

Стоимость золота снизилась почти на 0,5%

Стоимость золота снизилась почти на 0,5% Стоимость золота снизилась в понедельник утром примерно на 0,5%.
Финансы
5 июня 2023 г. 11:13
Стоимость золота снизилась почти на 0,5%

Стоимость золота снизилась в понедельник утром примерно на 0,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 9,3 доллара (0,48%), до 1 960,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,63%, до 23,598 доллара за унцию.

Рынки продолжают оценивать пятничную статистику из США. Так, безработица в стране в мае выросла до 3,7% с уровня апреля в 3,4%, аналитики ждали показатель на уровне 3,5%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 339 тыс. человек при ожидаемом росте на 190 тыс.

Кроме того, снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,727% с уровня прошлого закрытия в 3,694%. Гособлигации США - альтернативное золоту направление "безопасных инвестиций", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi