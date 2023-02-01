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Стоимость золота снизилась перед заседанием ФРС США

Стоимость золота снизилась перед заседанием ФРС США Цена на золото незначительно снизилась в первый день февраля, в то время как рынки в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
1 февраля 2023 г. 10:20
Стоимость золота снизилась перед заседанием ФРС США

Цена на золото незначительно снизилась в первый день февраля, в то время как рынки в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из биржевых котировок.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,15 доллара, или на 0,21%, до 1 941,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,34%, до 23,755 доллара за унцию.

Одним из главных событий начала года для финансовых рынков остается заседание ФРС, итоги которого будут объявлены позднее в среду. По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение учетной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

В течение прошлого года регулятор также последовательно повышал эту ставку в борьбе с высокой инфляцией, которая несколько замедляется, но несильно, и еще далека от целевого показателя Федрезерв.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС. Ужесточение монетарной политики в стране укрепляет доллар и повышает доходность американского госдолга, что негативно, во-первых, для золота как сырьевого товара, а во-вторых, для фьючерсов на драгметалл как альтернативного "защитного" финансового инструмента.

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Версия на английском языке Gold prices fall ahead of US Federal Reserve meeting

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