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Стоимость золота снизилась на укреплении доллара

Стоимость золота снизилась на укреплении доллара Стоимость золота в понедельник утром снизилась под давлением укрепляющегося доллара.
Финансы
10 января 2022 г. 10:26
Стоимость золота снизилась на укреплении доллара

Стоимость золота в понедельник утром снизилась под давлением укрепляющегося доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,3%, или на 5,35 доллара США, до 1 791,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевела на 0,44%, до 22,31 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла наблюдалась отрицательная динамика, чему способствовало укрепление курса американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 95,93 пункта.

Соответствующей динамике доллара способствуют ожидания ускоренного повышения базовой процентной ставки Федрезервом США, что, согласно протоколу регулятора, может быть вызвано инфляционным давлением.

По прогнозу аналитиков, цены на золото останутся ниже уровня в 1 800 долларов за унцию.

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