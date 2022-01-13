Стоимость золота снизилась на росте доходности гособлигаций США

Стоимость золота в четверг утром немного снизилось под давлением роста доходности гособлигаций США.

Стоимость золота в четверг утром немного снизилось под давлением роста доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,05%, или на 0,85 доллара США, до 1 826,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,09%, до 23,227 доллара за унцию.

Снижению стоимости драгоценного металла поспособствовало увеличение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,754% с уровня предыдущего закрытия в 1,725%.

Кроме того, инвесторы следят за сигналами Федеральной резервной системы США об ужесточении монетарной политики и повышении базовой процентной ставки.

"Золото может остаться на уровне выше 1 800 долларов за унцию, поскольку доходность казначейских облигаций вряд ли значительно вырастет до тех пор, пока рынки не станут более уверенными в процессе ужесточения политики ФРС, что произойдет только после нескольких заседаний", — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.