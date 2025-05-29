Стоимость золота снизилась на решении суда США по пошлинам

Стоимость золота снижается в четверг утром, инвесторы оценивают решение суда по международной торговле США касательно пошлин и комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) относительно состояния экономики страны.

Стоимость золота снижается в четверг утром, инвесторы оценивают решение суда по международной торговле США касательно пошлин и комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) относительно состояния экономики страны.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на $24,24 относительно предыдущего закрытия, или на 0,73%, до $3 298,16 за тройскую унцию.

Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,72% - до $33,398 за унцию.

В среду был опубликован протокол Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно документу, регулятор считает уместным проведение осторожной денежно-кредитной политики на фоне повышенной неопределенности в отношении торговой политики США.

Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%".