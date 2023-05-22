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Стоимость золота снизилась на ожиданиях новостей из США

Стоимость золота снизилась на ожиданиях новостей из США Стоимость золота в понедельник утром снизилась, рынки продолжают оценивать перспективы, связанные с монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США и повышением госдолга страны.
Финансы
22 мая 2023 г. 09:41
Стоимость золота снизилась на ожиданиях новостей из США

Стоимость золота в понедельник утром снизилась, рынки продолжают оценивать перспективы, связанные с монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США и повышением госдолга страны.

Как передает Report, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,25 доллара (0,21%), до 1 977,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,79%, до 23,87 доллара за унцию.

Одним из основных факторов для золота остается учетная ставка ФРС. Больше подсказок о планах регулятора по ставке инвесторы надеются получить из протокола майского заседания, документ будет опубликован в среду.

Сигналы от ФРС отражаются на стоимости доллара, к которому чувствительно золото. Также следят участники торгов и за ситуацией с повышением госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти ранее заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга. Бюджетное управление конгресса рассчитало, что если министерство финансов продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.

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