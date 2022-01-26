Стоимость золота снизилась на фоне укрепления доллара

Цена на золото в среду утром снизилась под давлением укрепляющегося доллара.

Цена на золото в среду утром снизилась под давлением укрепляющегося доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 5,55 доллара США, или на 0,3%, до 1 846,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,58% — до 23,758 доллара за унцию.

На стоимость золота в среду утром оказывало давление американская валюта, которая укреплялась к ряду других, в частности, к иене. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличился на 0,02%, до 95,97 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании решения Федеральной резервной системы США, которое будет опубликовано позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор начнет ужесточать монетарную политику и может повысить учётную ставку в ближайшем будущем.

Доллар, в котором рассчитываются фьючерсы на золото, способен укрепиться на этих решениях, а это делает драгметалл менее доступным обладателям иных валют.