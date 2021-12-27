Стоимость золота снизилась на фоне роста курса доллара

Стоимость золота в понедельник утром незначительно снизилась за счет роста курса американской валюты.

Стоимость золота в понедельник утром незначительно снизилась за счет роста курса американской валюты.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,07% (1,35 доллара), до 1 810,3 доллара США за тройскую унцию.

На рынке золота наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал доллар, индекс которого (его курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,12%, до 96,13 пункта.

Кроме того, снижению цен на драгоценный металл как актив-убежище способствовал спад опасений по поводу эпидемиологической ситуации — исследования показали, что штамм коронавируса "омикрон" не опаснее, чем другие.