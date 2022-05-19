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Стоимость золота снизилась на фоне роста доходности гособлигаций США

Стоимость золота снизилась на фоне роста доходности гособлигаций США Цена золота в четверг утром снизилась под давлением роста доходности гособлигаций США.
Финансы
19 мая 2022 г. 10:01
Стоимость золота снизилась на фоне роста доходности гособлигаций США

Цена золота в четверг утром снизилась под давлением роста доходности гособлигаций США.

Как передает Report, цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,95 доллара, или на 0,21%, до 1 812,12 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,66% — до 21,407 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США растет до 2,908% с уровня предыдущего закрытия в 2,884%. Более высокая доходность делает золото менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.

По прогнозам аналитиков, цена золота может достигнуть 1 850 долларов за тройскую унцию, поскольку инвесторы будут искать безопасные активы на фоне инфляционного давления.

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Версия на английском языке Gold prices fall amid rising US government bond yields

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