О нас

Стоимость золота снизилась на данных по инфляции в США

Стоимость золота снизилась на данных по инфляции в США Стоимость золота в четверг снизилась, рынки реагируют на данные о замедлении роста потребительских цен в США.
Финансы
11 августа 2022 г. 11:26
Стоимость золота снизилась на данных по инфляции в США

Стоимость золота в четверг снизилась, рынки реагируют на данные о замедлении роста потребительских цен в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,66%, до 1 801,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,37% — до 20,457 доллара за унцию.

В среду была опубликована статистика по годовой инфляции США в июле — она замедлилась до 8,5% с 9,1%, аналитики прогнозировали замедление лишь до 8,7%.

Так, замедление инфляции сильнее ожидаемых темпов увеличивает спрос на рисковые активы и уменьшает спрос на более надежные (в частности, на золото).

Кроме того, после снижения днем ранее курс доллара перешел к росту, что также оказывает негативное влияние на стоимость золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 105,45 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2022)
11 августа 2022 г. 09:46
Представитель ФРС призвал не спешить с выводами об инфляции в США
Представитель ФРС призвал не спешить с выводами об инфляции в США
11 августа 2022 г. 09:34
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (11.08.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (11.08.2022)
11 августа 2022 г. 09:08
Биткоин подорожал на 3,6% за полчаса
Биткоин подорожал на 3,6% за полчаса
10 августа 2022 г. 17:22
В Центробанке Азербайджана произошло кадровое назначение
В Центробанке Азербайджана произошло кадровое назначение
10 августа 2022 г. 16:09
Ликвидирован один из департаментов Центробанка Азербайджана
Ликвидирован один из департаментов Центробанка Азербайджана
10 августа 2022 г. 15:34
В транспортном обменном центре Кероглу будут проведены ремонтно-восстановительные работы
В транспортном обменном центре "Кероглу" будут проведены ремонтно-восстановительные работы
10 августа 2022 г. 14:40
Государственная налоговая служба обратилась к предпринимателям
Государственная налоговая служба обратилась к предпринимателям
10 августа 2022 г. 14:27
В Азербайджане годовая инфляция достигла 13%
В Азербайджане годовая инфляция достигла 13%
10 августа 2022 г. 12:24
Цены на золото снизились перед публикацией статистики по США
Цены на золото снизились перед публикацией статистики по США
10 августа 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi