Стоимость золота снизилась на данных по инфляции в США

Стоимость золота в четверг снизилась, рынки реагируют на данные о замедлении роста потребительских цен в США.

Стоимость золота в четверг снизилась, рынки реагируют на данные о замедлении роста потребительских цен в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,66%, до 1 801,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,37% — до 20,457 доллара за унцию.

В среду была опубликована статистика по годовой инфляции США в июле — она замедлилась до 8,5% с 9,1%, аналитики прогнозировали замедление лишь до 8,7%.

Так, замедление инфляции сильнее ожидаемых темпов увеличивает спрос на рисковые активы и уменьшает спрос на более надежные (в частности, на золото).

Кроме того, после снижения днем ранее курс доллара перешел к росту, что также оказывает негативное влияние на стоимость золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 105,45 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.