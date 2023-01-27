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Стоимость золота снизилась на данных о ВВП США и ожидании решений ФРС

Стоимость золота снизилась на данных о ВВП США и ожидании решений ФРС Стоимость золота в пятницу утром опускается, в то время инвесторы оценивают первые данные о ВВП США и предполагают действия Федеральной резервной системы (ФРС).
Финансы
27 января 2023 г. 09:33
Стоимость золота снизилась на данных о ВВП США и ожидании решений ФРС

Стоимость золота в пятницу утром опускается, в то время инвесторы оценивают первые данные о ВВП США и предполагают действия Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, это следует из биржевых котировок.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 8,3 доллара, или на 0,43%, до 1 921,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,31%, до 23,945 доллара за унцию.

ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 2,6%.

Золото чувствительно к таким данным, так как они учитываются ФРС при принятии решений о монетарной политике. А сигналы от ФРС влияют на курс доллара, к которому чувствительно золото. "Ястребиные" настроения позитивны для доллара и негативны для золота, так как в этом случае драгоценный металл становится менее доступен для покупки в другой валюте.

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Версия на английском языке Gold prices fall on US GDP data, expectation of Fed decisions

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